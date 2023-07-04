



В Цфате сожгли только что открывшийся ресторан

Портал ynet публикует материал о торжестве бандитизма и беззакония на севере Израиля.



Многие предприятия пострадали от поджогов на севере Израиля, в том числе новый ресторан, открывшийся всего две недели назад в Цфате. Ресторан был подожжен вчера утром, и его владельцы заявляют, что не получали никаких требований об оплате или инструкций от рэкетиров, действующих под прикрытием легальных охранных компаний. Бандиты ожидают, что владельцы бизнеса знают, как связаться с ними и попросить их о покровительстве в обмен на "наклейку", которую они прикрепят к бизнесу и обеспечат им защиту. В счет взносов рэкетирам владельцы бизнеса получают налоговую накладную и квитанцию “на охрану”, которую они могут предъявить налоговым органам в качестве признанного расхода.



“Мы живем в безумном аду, - сказал владелец пансионата в районе Цфата, пожелавший сохранить свою анонимность, - так было всегда, но не в такой интенсивной форме. Они действительно терроризируют здесь, убивают душу. Это смертный приговор. Я не могу выйти из дома после десяти вечера из-за этих человеческих отбросов, потому что моя жена и семья боятся оставаться дома одни".





Сообщения, а также телефонный звонок, которые он получил от рэкетиры, не стали для него неожиданностью. "Они требуют, чтобы я им заплатил, потому что они уже знают обо всех моих делах и дали понять, что они - новая банда в этом районе, - сказал он, - я обратился в полицию, но такое ощущение, что они ничего не делают, даже не отследили номер телефона, по которому со мной связались. А у них только растут аппетиты они сам понимают, что могут делать все, что угодно, и чувствуют, что остановить их невозможно. Ощущение, что мы одни, некому помочь нам в этом затруднительном положении".