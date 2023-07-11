



В центре Тель-Авива применены водометы

Днем, 11 июля, полиция применила в центре Тель-Авива водометы для разгона протестующих против правовой реформы.



Также правоохранители пытаются убрать демонстрантов с проезжей части на улице Каплан.



К разгону протестующих привлечена конная полиция. Толпа, тем временем, скандирует: "Позор".



עימותים קשים בתל אביב: מכת״זית הופעלה לעבר המפגינים https://t.co/s0cjEwIepX



📸 דוברות המשטרה pic.twitter.com/aOz5W2kK28 — החדשות - N12 (@N12News) July 11, 2023