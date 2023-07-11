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протесты в тель-авиве | Фото: скриншот
11.07.2023 12:29 Алина Груднева

В центре Тель-Авива применены водометы

Днем, 11 июля, полиция применила в центре Тель-Авива водометы для разгона протестующих против правовой реформы.

Также правоохранители пытаются убрать демонстрантов с проезжей части на улице Каплан.

К разгону протестующих привлечена конная полиция. Толпа, тем временем, скандирует: "Позор".


Напомним, ранее на шоссе №1 из-за применения полицией водомета пострадала женщина. Это случилось на развязке Хемед.

Пострадавшую демонстрантку госпитализировали в иерусалимскую больницу "Хадасса Эйн-Керем".
 

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