В центре Ростова вспыхнул масштабный пожар: фото и видео
В ночь на 30 декабря в центре Ростова-на-Дону вспыхнул масштабный пожар недалеко от вокзалов.
По предварительным данным, площадь пожара в промзоне составила около 100 квадратных метров. Причина возгорания выясняется. Информация о пострадавших в результате пожара не поступала.
Местные жители в пабликах сообщили о том, что загорелось здание на пересечении переулка Доломановского и улицы Согласия.
ростов pic.twitter.com/vuOlieoSsg— Mar:A (@24kava2022) December 29, 2022
⚡Рано или поздно, но и Ростовская Народная Республика должна была проснуться.— Белгород новости (БНР News) (@belgorodnewsbnr) December 30, 2022
В канун Нового года всегда происходят чудеса, даже в #РНР!#Ростов #бавовна #хлопки #Rostov pic.twitter.com/mJVpQhwY3t
Ростов-на-Дону.#россиявогне— Андрей74🇺🇦💪 (Санкции 💩!) (@andersen7474) December 30, 2022
В Ростове полыхает ночной пожар у пригородного железнодорожного вокзала.
Занялась промзона. 🤷♂️ pic.twitter.com/H4g3oVSf9V