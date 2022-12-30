



В центре Ростова вспыхнул масштабный пожар: фото и видео

В ночь на 30 декабря в центре Ростова-на-Дону вспыхнул масштабный пожар недалеко от вокзалов.



По предварительным данным, площадь пожара в промзоне составила около 100 квадратных метров. Причина возгорания выясняется. Информация о пострадавших в результате пожара не поступала.



Ростов-на-Дону.#россиявогне

В Ростове полыхает ночной пожар у пригородного железнодорожного вокзала.

Занялась промзона. 🤷‍♂️ pic.twitter.com/H4g3oVSf9V — Андрей74🇺🇦💪 (Санкции 💩!) (@andersen7474) December 30, 2022

Местные жители в пабликах сообщили о том, что загорелось здание на пересечении переулка Доломановского и улицы Согласия.