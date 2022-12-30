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В центре Ростова вспыхнул масштабный пожар: фото и видео
30.12.2022 08:55 Алина Груднева

В центре Ростова вспыхнул масштабный пожар: фото и видео

В ночь на 30 декабря в центре Ростова-на-Дону вспыхнул масштабный пожар недалеко от вокзалов.

По предварительным данным, площадь пожара в промзоне составила около 100 квадратных метров. Причина возгорания выясняется. Информация о пострадавших в результате пожара не поступала.
 

Местные жители в пабликах сообщили о том, что загорелось здание на пересечении переулка Доломановского и улицы Согласия. 
 

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