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В центре Москвы вспыхнуло здание "Известия Hall"
15.02.2024 08:11 Алина Груднева

В центре Москвы вспыхнуло здание "Известия Hall"

В центре Москвы под утро, 15 февраля, вспыхнуло здание концертного зала "Известие Hall". 

По данным российских СМИ, площадь пожара превысила 1500 квадратных метров.

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Уточняется, что в здании обрушился металлический купол, а огонь перекинулся во дворе на несколько строений. 

Источники сообщают, что в самом здании могут быть около 70 газовых баллонов. Информация о пострадавших не поступала. Станция метро "Пушкинская" перекрыта.

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