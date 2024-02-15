



В центре Москвы вспыхнуло здание "Известия Hall"

В центре Москвы под утро, 15 февраля, вспыхнуло здание концертного зала "Известие Hall".



По данным российских СМИ, площадь пожара превысила 1500 квадратных метров.



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Уточняется, что в здании обрушился металлический купол, а огонь перекинулся во дворе на несколько строений.



Источники сообщают, что в самом здании могут быть около 70 газовых баллонов. Информация о пострадавших не поступала. Станция метро "Пушкинская" перекрыта.



