



В центре Москвы полыхает паркинг торгового центра

Вечером, 15 июля, на паркинге торгового центре "Афимолл Сити" в центре Москвы произошло возгорание.



По данным Telegram-канала SHOT, пламя распространяется на -3 этаже здания, которое находится на Пресненской набережной.



На место происшествия вызваны экстренные службы. Информация о пострадавших пока что не поступала.



Что примечательно, в мае мужчина пытался устроить поджог в ТЦ "Афимолл" в Москва-Сити. Он облил облил диван легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его.



