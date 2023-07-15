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В центре Москвы полыхает паркинг торгового центра
15.07.2023 18:55 Алина Груднева

В центре Москвы полыхает паркинг торгового центра

Вечером, 15 июля, на паркинге торгового центре "Афимолл Сити" в центре Москвы произошло возгорание.

По данным Telegram-канала SHOT, пламя распространяется на -3 этаже здания, которое находится на Пресненской набережной.

На место происшествия вызваны экстренные службы. Информация о пострадавших пока что не поступала.

Что примечательно, в мае мужчина пытался устроить поджог в ТЦ "Афимолл" в Москва-Сити. Он облил облил диван легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его.

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