В центре Москвы полыхает паркинг торгового центра
Вечером, 15 июля, на паркинге торгового центре "Афимолл Сити" в центре Москвы произошло возгорание.
По данным Telegram-канала SHOT, пламя распространяется на -3 этаже здания, которое находится на Пресненской набережной.
На место происшествия вызваны экстренные службы. Информация о пострадавших пока что не поступала.
Что примечательно, в мае мужчина пытался устроить поджог в ТЦ "Афимолл" в Москва-Сити. Он облил облил диван легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его.
Возгорание на паркинге в ТЦ "Афимолл Сити" в центре Москвабада.— Team of Zina Portnova (@Zn_Portnova) July 15, 2023
Огонь распространяется на минус третьем этаже здания на Пресненской набережной🔥 pic.twitter.com/vIXukryAhc