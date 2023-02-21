



В центре Москвы полыхает гостиница "Москабельмед"

Вечером, 21 февраля, в центре российской столицы вспыхнула гостиница "Москабельмед".



"Горит пятый этаж 16-этажного здания на улице Международной в центре Москвы", - сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.



Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС провели эвакуацию. Уточняется, что в здании расположены отель и офисы. Огонь охватил пятый этаж.





Согласно данным МЧС РФ, из здания спасены 11 человек, из которых семеро оказались детьми. Информация о пострадавших в настоящий момент не поступала.



Между тем, в пабликах распространили информацию о том, что пожар устроил один из постояльцев. Он якобы поджег свои вещи в общем коридоре.

