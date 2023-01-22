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В центре Москвы на крышах установили уже три системы ПВО
22.01.2023 15:40 Алина Груднева

В центре Москвы на крышах установили уже три системы ПВО

На крышах здания в центре Москвы установили уже как минимум три комплекса противовоздушной обороны "Панцирь-С1".

Сообщение об этом появилось в аккаунте OSINT Evergreen Intel в Twitter.

Системы ПВО покрывают территорию вокруг Кремля. Один из комплексов размещен на крыше здания главного управления Министерства внутренних дел на улице Петровка. Его установили в субботу, 21 января.

Также на той неделе еще одна система была установлена на крыше здания Министерства обороны РФ.


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