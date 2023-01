В центре Москвы на крышах установили уже три системы ПВО

На крышах здания в центре Москвы установили уже как минимум три комплекса противовоздушной обороны "Панцирь-С1".



Сообщение об этом появилось в аккаунте OSINT Evergreen Intel в Twitter.



Системы ПВО покрывают территорию вокруг Кремля. Один из комплексов размещен на крыше здания главного управления Министерства внутренних дел на улице Петровка. Его установили в субботу, 21 января.



Также на той неделе еще одна система была установлена на крыше здания Министерства обороны РФ.

Version 1.1 of Moscow Pantsir S1 range circles, now including the one to the north (where one was expected) at Petrovka, 38 (Ministry of Internal Affairs).



The Kremlin remains in the center overlap by all three 30mm cannon ranges. https://t.co/LGONDlzkX3 pic.twitter.com/lVwcc4MPO2