В центре Милана прогремел взрыв

Днем, 11 мая, в самом центре Милана прогремел взрыв.



В сети появились соответствующие видео.



В результате взрыва огнем охвачены несколько автомобилей. Предварительно, взорвался припаркованный возле дороги фургон.



На место взрыва вызваны оперативные службы. Причина устанавливается.



