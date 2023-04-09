



В центре Марселя обрушился жилой дом

Четырехэтажный жилой дом обрушился в ночь с субботы на воскресенье, 9 апреля в центре Марселя, ранив по меньшей мере пять человек, сообщает BFMTV.



"Вчера ночью в 12:40 произошел обвал здания на улице Тиволи, 17, повлекший за собой часть (зданий) на улице Тиволи, 15 и 19", - сказал мэр второго города Франции Бенуа Паян в воскресенье.



"Есть серьезные подозрения, что причиной обрушения стал взрыв, но на данном этапе мы должны оставаться очень осторожными по поводу причин", - отметил префект региона Буш-дю-Рон Кристоф Мирман, уточнив, что взрыв газа может быть "возможным вариантом".



После обвала в доме вспыхнул пожар, мешающий пожарным и собакам обыскивать завалы в поисках возможных уцелевших.



По данным властей, количество жителей, находившихся в обрушившемся посреди ночи доме, остается неизвестным.



В двух зданиях, поврежденных после обвала дома №17, "одиннадцать человек были эвакуированы". Пятеро человек ранены, их состояние "относительно стабильное", сообщил мэр Марселя Бенуа Пайян.



Другие здания на улице были эвакуированы из соображений безопасности в ночь на длинные пасхальные выходные, а их жителей в экстренном порядке увезли в школу, сообщил региональный префект.



Начато расследование по выяснению причин катастрофы.