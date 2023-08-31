



В центре Йоханнесбурга заживо сгорели более 73-ти человек

В центре Йоханнесбурга произошел пожар в доме, в результате чего погибло не менее 73-х человек, еще 52 - получили травмы.



Об это сообщил в четверг, 31 августа, представитель экстренных служб города Роберт Мулаудзи. Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается.



Сообщается, что в пятиэтажном доме, где рано утром в четверг вспыхнул пожар, находилась неофициальная ночлежка для бездомных. По словам свидетелей, там проживали около 200 человек.



Свидетель, который живет в соседнем здании слышал, как люди кричали о помощи: "Мы здесь умираем".



Представитель местного правительства Мгчини Тшваку сообщил, что были признаки того, что люди зажигали свечи и костры внутри здания, чтобы получить освещение и согреться в зимнюю стужу, передает AP.



По словам чиновника, когда бушевал пожар, некоторые жители здания оказались заперты воротами на выходах, и было ясно, что подходящих путей эвакуации при пожаре не существует.



"Люди не могли выбраться", - сказал он.