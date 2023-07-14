В центре Израиля застрелен молодой мужчина
Днем, 14 июля, в Модиин-Маккабим-Реут, в центре Израиля, нашли бездыханное тело 23-летнего мужчины.
На место происшествия были вызваны медики.
"Раненый лежал на открытой местности рядом с жилыми домами. Он не подавал признаков жизни и имел телесные повреждения. После осмотра мы констатировали его смерть", — сообщили в MADA.
Полиция арестовала его отчима по подозрению в том, что тот застрелил своего пасынка возле дома. По факту убийства начато расследование.