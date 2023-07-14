Новости » Происшествия
В центре Израиля застрелен молодой мужчина
14.07.2023 16:54 Алина Груднева

В центре Израиля застрелен молодой мужчина

Днем, 14 июля, в Модиин-Маккабим-Реут, в центре Израиля, нашли бездыханное тело 23-летнего мужчины.

На место происшествия были вызваны медики.

"Раненый лежал на открытой местности рядом с жилыми домами. Он не подавал признаков жизни и имел телесные повреждения. После осмотра мы констатировали его смерть", — сообщили в MADA.

Полиция арестовала его отчима по подозрению в том, что тот застрелил своего пасынка возле дома. По факту убийства начато расследование.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы