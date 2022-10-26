



В центре Израиля машина врезалась в супермаркет: появилось видео

В городе Йехуд в ДТП пострадали пять человек.

Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в супермаркет.

Медики оказали помощь пострадавшим и доставили их в больницу.

Среди них - трое прохожих, в том числе 70-летний мужчина. Он находится в состоянии средней степени тяжести. Также среди пострадавших были двое пассажиров автомобиля.

Водитель, вероятно, нажал на педаль газа вместо тормоза, перед столкновением.