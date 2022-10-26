В центре Израиля машина врезалась в супермаркет: появилось видео
В городе Йехуд в ДТП пострадали пять человек.
Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в супермаркет.
Медики оказали помощь пострадавшим и доставили их в больницу.
Среди них - трое прохожих, в том числе 70-летний мужчина. Он находится в состоянии средней степени тяжести. Также среди пострадавших были двое пассажиров автомобиля.
Водитель, вероятно, нажал на педаль газа вместо тормоза, перед столкновением.
התאונה ביהוד: תיעוד נוסף מזירת האירוע@OferHalfonKan pic.twitter.com/A5tnbLC10r— כאן חדשות (@kann_news) October 26, 2022