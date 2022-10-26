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В центре Израиля машина врезалась в супермаркет: появилось видео
26.10.2022 15:26 Алина Груднева

В центре Израиля машина врезалась в супермаркет: появилось видео

В городе Йехуд в ДТП пострадали пять человек.

 
Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в супермаркет.
 
Медики оказали помощь пострадавшим и доставили их в больницу.
 
Среди них - трое прохожих, в том числе 70-летний мужчина. Он находится в состоянии средней степени тяжести. Также среди пострадавших были двое пассажиров автомобиля.
 
Водитель, вероятно, нажал на педаль газа вместо тормоза, перед столкновением.

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