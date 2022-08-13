



В центре Израиля дотла сгорели пять автобусов

В субботу, 13 августа, в Кфар-Бара, в центре Израиля, сгорели дотла пять автобусов.

Это случилось на стоянке, где они находились.

Также повреждены из-за пожара два легковых автомобиля.

חמישה אוטובוסים נשרפו כליל במוסך בכפר ברא, סמוך לכפר קאסם. צוותי כיבוי האש השיגו שליטה על השריפה@hadasgrinberg pic.twitter.com/WvkWFqJjPK — כאן חדשות (@kann_news) August 13, 2022

На месте происшествия над тушением возгорания работали восемь пожарных расчетов. Начато расследование. Не исключен поджог.