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В центре Израиля дотла сгорели пять автобусов
13.08.2022 15:27 Алина Груднева

В центре Израиля дотла сгорели пять автобусов

В субботу, 13 августа, в Кфар-Бара, в центре Израиля, сгорели дотла пять автобусов.

 
Это случилось на стоянке, где они находились.
 
Также повреждены из-за пожара два легковых автомобиля.
На месте происшествия над тушением возгорания работали восемь пожарных расчетов. Начато расследование. Не исключен поджог.

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