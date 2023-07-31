



В центре Донецка - утренняя "бавовна": горят авто, есть жертвы. Видео (18+)

В понедельник, 31 июля, российские оккупанты заявили об обстреле центра Донецка, в результате чего загорелись автобус и автомобиль.



"В результате обстрела Ворошиловского района горит маршрутный автобус и 2 легковые машины. Есть пострадавшие. Подробности уточняются", - сообщил так называемый "мэр" Донецка Алексея Кулемзина.







По предварительной информации на 10:00, в результате обстрела Ворошиловского района один человек погиб, трое ранены.



