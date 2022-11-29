



В Центральноафриканской Республике разбомбили базу ЧВК "Вагнер"

В городе Босангоа Центральноафриканской Республики был нанесен авиаудар по лагерю с российскими боевиками ЧВК Вагнера. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщила пресс-служба правительства ЦАР.



В сообщении отмечается, что удар был нанесен самолетом, который в ночь на понедельник залетел из соседней страны. Власти страны заявили, что самолет сбросил бомбы на лагерь солдат на севере страны, а также попал в местонахождение боевиков ЧВК Вагнера, который власти называют своими "союзниками".

В результате авиаудара никто не пострадал, власти начали расследование, чтобы установить, кто ответственен за удар.



В заявлении правительства страны сказано, что удар нанес серьезный материальный ущерб.



Глава регионального управления лесных ресурсов Босангоа Этьен Нгеретум сообщил, что самолет нанес четыре удара по позициям боевиков в 2:50 ночи, но никто не заметил сам самолет из-за ночи.



Чиновник сообщил, что удар был нанесен по хлопковой фабрике, которую заняли боевики ППК Вагнера, а после взрывов на месте были найдены гвозди и куски железа.



Мэр города Пьер Денамгер также подтвердил авиаудары французскому агентству Le Monde.



"Это самолет без огней, который мы не смогли идентифицировать. Целью была хлопчатобумажная фабрика, которую россияне и вооруженные силы используют в качестве базы", - сказал он, добавив, что повреждений не слишком много.