



В ЦАР совершено покушение на главу "Русского дома"

Глава культурного центра "Русский дом" в ЦАР Дмитрий Сытый доставлен в больницу в Банги после покушения.

Об этом сообщили в посольстве РФ в Центральноафриканской Республике.

Сытый вскрыл адресованную ему посылку, после чего прогремел взрыв. Он получил тяжелые ранения. Посольство РФ усилило меры безопасности после нападения.

"Глава Русского дома Дмитрий Сытый получил посылку, содержащую взрывчатое вещество, которое сдетонировало у него в руках. Состояние пострадавшего — тяжелое, врачи борются за его жизнь", — сообщили в telegram-канале "Содружества офицеров за международную безопасность".