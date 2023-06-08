



В ЦАХАЛе подтвердили ранение палестинского фотожурналиста

Ночью силы ЦАХАЛа и пограничной полиции Израиля провели операцию в Рамалле по сносу резиденции террориста Ислама Фарука. Этот террорист совершил теракт в Иерусалиме 23 ноября 2022 года, в результате которого были убиты двое израильтян и десятки мирных жителей получили ранения.



Во время операции в ряде мест были спровоцированы беспорядки, в ходе которых в военнослужащих были брошены взрывные устройства, бутылки с зажигательной смесью и камни. В ответ силы безопасности применили средства подавления беспорядков и боевой огонь.



Пострадавшие были идентифицированы.



По данным первоначального расследования, палестинский фотожурналист, находившийся в районе бурных и многолюдных беспорядков, был ранен, вероятно, резиновой пулей.



Подробности инцидента выясняются.



ЦАХАЛ прилагает все усилия, чтобы не допустить причинения вреда не воюющим во время оперативной деятельности и обеспечить свободу передвижения и прессы.

