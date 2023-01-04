



В бюстье и черных стрингах: в московском отеле обнаружили мумию девушки

Тело женщины, умершей при загадочных обстоятельствах, обнаружили в одном из отелей в Таганском районе Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, на поиски ушло немало времени — труп нашли в состоянии мумификации и гнилостных изменений.



Инцидент произошел в ночь на 2 января. В полицию сообщили, что на двуспальной кровати в одном из номеров лофт-отеля в центре столицы лежит на спине мертвая женщина. Одета она была только в бюстье бирюзового цвета и черные стринги. Прибывшие на место правоохранители убедились, что так и есть.

Следов борьбы или насильственной смерти, а также телесных повреждений полицейские не выявили. Уже удалось установить личность умершей красотки — это 34-летняя уроженка Тюмени. Тело направили в морг.



Тело женщины, умершей при загадочных обстоятельствах и обнаруженное в одном из отелей в Таганском районе Москвы, могло пролежать порядка двух недель. Такое мнение в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru выразил криминалист Михаил Игнатов. Он объяснил, от чего зависит скорость гниения трупа.

«Все зависит от температуры окружающей среды, влажности воздуха. Если, например, она на морозе лежит, может долго лежать, не разлагаясь, если это в тепле, от недели до десяти дней уже появляется специфичный запах. Тело распухает и начинает гнить. Но все зависит от того, в какой обстановке лежало оно. Думаю, недели две могло тело девушки пролежать», — пояснил эксперт.



Однако криминалист отметил, что мумифицироваться труп может начать спустя две недели. Обычно тело или разлагается и гниет в последствии, или мумифицируется.



«Здесь, наверное, было комбинировано: что-то начало мумифицироваться, что-то начало разлагаться», — добавил Игнатов.



Предварительная причина смерти — передозировка запрещенными веществами.