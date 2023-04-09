



В Бурятии пожарные чуть не сожгли деревню

В России пожарные, которые сжигали сухую траву у села Солонцы Тарбагатайского района, спалили полдеревни. Об этом сообщили российские СМИ.



Местная администрация проводила отжиг сухой травы прямо рядом с населенным пунктом. Ситуацию должны были контролировать местные пожарные, но когда огонь уже начал гаснуть, подул ветер, и пламя разгорелось с новой силой. Как оказалось, не была соблюдена техника безопасности и не была проложена полоса, препятствующая распространению огня.



В итоге у людей сгорели заборы, бани, сараи и заготовленные дрова. Дома, хоть и с трудом, но удалось отстоять.



Местные власти заявили, что траву сжигали под присмотром пожарных и местных добровольцев по решению администрации. Но виноваты и сами жители села.



"Я думаю вина есть и жителей села Солонцы, которые, может не все, но часть из них тоже не убрали свои домовладения от сухой травы и также прилегающую территорию", — заявил один из чиновников.



Примечательно, но ранее российские власти заявляли, что сухую траву сжигали некие злоумышленники и напоминали о том, что в Бурятии введен особый противопожарный режим. После того как местные журналисты сняли сюжет, они перестали отрицать, что к пожару причастны сами пожарные.



Впрочем, погорельцам уже пообещали помочь. Им пообещали дать доски для ремонта сараев и заборов, а также и по десять тысяч рублей, чтобы покрыть расходы.



