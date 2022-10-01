



В Буркина-Фасо произошел второй за год военный переворот

В западноафриканской стране Буркина-Фасо произошел второй за год военный переворот.

Группа военных свергла правительство президента Поля-Анри Поль-Анри Сандаого Дамиба, пришедшего к власти в январе 2022 года, также в результате военного переворота.



Новым лидером страны провозгласил себя 34-летний капитан Ибрагим Траоре.



В сопровождении нескольких военных он выступил в эфире местного телеканала и заявил, что Дамиба не смог решить вопрос с исламистами.



"Наш народ достаточно настрадался и продолжает страдать", — сказал Траоре.

Таким же мотивом руководствовался сам Дамиба, когда в январе сверг правительство экс-президента Рока Каборе.



Траоре распустил правительство Буркина-Фасо, приостановил действие конституции и приказал закрыть границы. В стране объявили комендантский час, который действует с 21:00 до 05:00.



Эксперты говорят, что Буркина-Фасо контролирует всего 60% своей территории, а насилие исламистов усиливается.



Американская разведка считает, что Буркина-Фасо может стать следующей целью ЧВК Вагнер. В ведомстве утверждают, что в результате январского военного переворота страна стала более изолированной и опасной.



Соединенные Штаты заявили, что “глубоко озабочены” событиями в Буркина-Фасо и призвали своих граждан ограничить передвижение в стране. Франция выпустила подобное предупреждение своим гражданам, проживающим в столице страны Уагадугу.



С момента обретения независимости в 1960 году в Буркина-Фасо произошло восемь удачных государственных переворотов.



Буркина-Фасо – государство в Западной Африке со столицей Уагадугу. Страна граничит с Мали, Нигером, Бенином, Того, Ганой, Кот-д’Ивуаром.



В 2016-2021 годах в Буркина-Фасо наблюдалось усиление террористической деятельности, были зафиксированы многочисленные пограничные атаки. В результате масштабного теракта в Уагадуге в январе 2016 года погибли 28 человек.



Последний громкий теракт был совершен в одной из мечетей на севере Буркина-Фасо 11 октября 2019, когда погибли 16 человек. В 2020 – 2021 годах в результате атак террористов погибли более 100 человек.

