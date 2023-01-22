



В Буркина-Фасо потребовали вывода французских военных с территории страны

Хунта Буркина-Фасо потребовала от Франции вывода военных с территории страны в течение месяца, сообщил канал France24.



По его данным, правительство в среду денонсировало соглашение от 17 декабря 2018 года, которое регулировало военное присутствие Франции в стране.



Ранее сообщалось, что в пятницу в Уагадугу прошла демонстрация против присутствия французских войск, ставшая не первой подобной акцией.



В минувшем ноябре аналогичная демонстрация переросла в столкновения с полицией, когда группы манифестантов попытались прорваться на территорию посольства Франции и базу ВВС в столичном пригороде Камбуансе, где развернуто подразделение спецназа Франции.



Группа военных во главе с капитаном Ибрагимом Траоре совершила 30 сентября в Буркина-Фасо государственный переворот, сместив подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу с поста президента.



Лидеры переворота заявили, что президент Дамиба планировал задействовать новых союзников в борьбе с исламистами. Причем прямо не называют, кто эти союзники, но правозащитные группы говорят, что речь идет о российских наемниках из ЧВК "Вагнера", которые активно действуют в соседнем Мали.