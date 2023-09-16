



В Букингемском дворце произошло проникновение в королевскую конюшню

В Лондоне произошло незаконное проникновение в конюшню, которая находится на заднем дворе Букингемского дворца.



Об этом сообщила местная полиция.



Правоохранители арестовали 25-летнего подозреваемого, который совершил проникновение. Его отправили на допрос.



"Офицеры заметили человека, который взобрался на стену и вошел в Королевские конюшни. После обыска 25-летний мужчина был задержан. Мужчина ни разу не заходил в Букингемский дворец или в Дворцовые сады", - сообщили в полиции.

