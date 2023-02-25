



В Бухаресте арестован ключевой финансист "Хизбаллы" и "глобальный террорист"





По заявлению федеральных властей, в пятницу в Бухаресте, столице Румынии, был арестован гражданин Ливана и Бельгии, считающийся ключевым финансистом поддерживаемой Ираном террористической группировки "Хизбалла". 58-летний Мохаммад Ибрагим Баззи, которого Соединенные Штаты назвали “глобальным террористом” в 2018 году, предложив за информацию о его местонахождении 10 миллионов долларов, на протяжении многих лет переправлял огромные суммы ливанской “Хизбалле”, заявили власти.



“Мохаммад Баззи думал, что он может тайно перевести сотни тысяч долларов из Соединенных Штатов в Ливан без обнаружения правоохранительными органами”, – прокомментировал арест террориста прокурор США Бреон Пис. “Сегодняшний арест доказывает, что Баззи ошибался”.



Обвинения, выдвинутые против Баззии Шахина, включают заговор с целью заставить граждан США проводить незаконные операции с глобальным террористическим заговором и отмыванием денег. Власти заявили, что Баззи и Шахин вступили в сговор, чтобы заставить или побудить человека в США ликвидировать свои доли в активах недвижимости в Мичигане и тайно перевести сотни тысяч долларов выручки из США Баззи и Шахину в Ливан.



Дэниел Дж. Кафафян, исполняющий обязанности главы Управления по борьбе с наркотиками в Нью-Джерси, заявил, что обвиняемые “оказывали постоянную финансовую помощь “Хизбалле”, иностранной террористической организации, ответственной за смерть и разрушения”.