



В Брянской области заявили о сбитых ракетах и разрушениях

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил, что в регионе сбыты две украинские ракеты, в поселке Бытошь разрушена пилорама, пишут российские Telegram-каналы.



"Сегодня силами ПВО Вооруженных сил РФ были сбиты две ракеты ВСУ. В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", - написал губернатор.



Сообщается, что по словам местных жителей, речь идет о нескольких "прилетах".





