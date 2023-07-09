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В Брянской области заявили о сбитых ракетах и разрушениях
09.07.2023 17:25 Ирина Демьянова

В Брянской области заявили о сбитых ракетах и разрушениях

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил, что в регионе сбыты две украинские ракеты, в поселке Бытошь разрушена пилорама, пишут российские Telegram-каналы.

"Сегодня силами ПВО Вооруженных сил РФ были сбиты две ракеты ВСУ. В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", - написал губернатор.

Сообщается, что по словам местных жителей, речь идет о нескольких "прилетах".


 

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