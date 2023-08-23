



В Брянской области ранены пограничники в бою с диверсантами

Несколько пограничников получили ранения во время стрелкового боя с украинскими диверсантами в Брянской области. Об этом сообщает Baza.



Днем 22 августа ДРГ из Украины предприняла попытку прорыва государственной границы в Климовском районе, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.



“Благодаря слаженным и героическим действиям подразделений пограничного управления ФСБ России по Брянской области, Министерства обороны, спецподразделений управления Росгвардии по Брянской области атака была отражена”, – написал чиновник.



По сведениям Baza, нарушителей российской границы обнаружили около полудня вблизи поселка Луговой. Диверсанты были вооружены автоматическим оружием, их атака поддерживалась минометным огнем. Точное количество нападавших, а также раненых пограничников не сообщается.

