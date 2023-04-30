



В Брянской области – пожар и обвал дома из-за обстрела

Губернатор Брянской области России Александр Богомаз заявил, что в поселке Суземка произошел пожар и частичное разрушение жилого дома якобы в результате обстрела ВСУ.



В своем Telegram-канале Богомаз написал: " ВСУ обстреляли поселок Суземка. Есть один пострадавший.



В результате попадания снаряда произошел пожар и частичное разрушение одного жилого дома. На месте работают все оперативные службы".



Позже Богомаз уточнил информацию: "ВСУ снова осуществили обстрел поселка Суземка с помощью РСЗО. Системой ПВО Вооруженных сил РФ было сбито несколько снарядов. Пострадавших нет. Частично разрушен один жилой дом. Оперативные службы работают на месте".