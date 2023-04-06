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В Брянской области объявили об очередной попытке проникновения "украинской ДРГ"
06.04.2023 13:40 Алина Груднева

В Брянской области объявили об очередной попытке проникновения "украинской ДРГ"

В Брянской области вновь объявили о попытке проникновения группы "украинской ДРГ".

Такое заявление сделал губернатор региона Александр Богомаз.

Напомним, что когда в прошлый раз в РФ объявили об атаке "украинской ДРГ", ответственность на себя взял "Российский добровольческий корпус".

"Сегодня пограничным управлением УФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации в районе села Случовск Погарского района украинской ДРГ в количестве 20 человек", - сказал в этот раз губернатор.

По словам Богомазова, российские военные нанесли "огневое поражение".
 

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