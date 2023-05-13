



В Брянской области МИ-8 возможно сбили стингером: объявлен план "Перехват"

В российских Телеграмм-каналах сообщают, что в Клинцах вертолет МИ-8 возможно сбили стингером.



" Клинцах вертолет МИ-8 сбили стингером. Стингеры бьют уже на нашей территории. Ребята погибли, царствие небесное", - пишет Телеграмм-канал Образ будущего.



Как пишет "Коммерсантъ", изначально предполагалось, что вертолеты и самолеты были сбиты с земли, поэтому брянская полиция объявила план "Перехват".



Сейчас над Клинцами кружат военные вертолеты - диверсантов ищут на земле и в воздухе