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В Брянской области, кроме самолета, сбили два российских вертолета
13.05.2023 15:10 Ирина Демьянова

В Брянской области, кроме самолета, сбили два российских вертолета


Российские СМИ написали о сбитии, кроме СУ-34, еще двух вертолетов в Брянской области. Экипаж погиб.

Ранее сообщалось, что в Брянской области в городе Клинцы разбился вертолет.

Позже новостной канал "Осторожно, новости" сообщил, что речь идет о падении двух вертолетов – один из них упал в самих Клинцах, еще один около села Сурецкий Муравей.

СМИ пишут, что, судя по камуфляжу и наличию спасательного парашюта, с "большой долей вероятности" вертолет принадлежит Минобороны РФ.

Россияне сообщают о двух погибших пилотах.

В то же время стало известно, что "вторым вертолетом" оказался самолет Су-34, который тоже сбили в Брянской области. 

Позже стало известно, что всего 13 мая в Брянской области сбили два вертолета и самолет. 

 

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