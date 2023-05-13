В Брянской области, кроме самолета, сбили два российских вертолета
Российские СМИ написали о сбитии, кроме СУ-34, еще двух вертолетов в Брянской области. Экипаж погиб.
Ранее сообщалось, что в Брянской области в городе Клинцы разбился вертолет.
Позже новостной канал "Осторожно, новости" сообщил, что речь идет о падении двух вертолетов – один из них упал в самих Клинцах, еще один около села Сурецкий Муравей.
СМИ пишут, что, судя по камуфляжу и наличию спасательного парашюта, с "большой долей вероятности" вертолет принадлежит Минобороны РФ.
Россияне сообщают о двух погибших пилотах.
В то же время стало известно, что "вторым вертолетом" оказался самолет Су-34, который тоже сбили в Брянской области.
Позже стало известно, что всего 13 мая в Брянской области сбили два вертолета и самолет.