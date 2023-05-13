



В Брянской области, кроме самолета, сбили два российских вертолета



Российские СМИ написали о сбитии, кроме СУ-34, еще двух вертолетов в Брянской области. Экипаж погиб.



Ранее сообщалось, что в Брянской области в городе Клинцы разбился вертолет.



Позже новостной канал "Осторожно, новости" сообщил, что речь идет о падении двух вертолетов – один из них упал в самих Клинцах, еще один около села Сурецкий Муравей.



СМИ пишут, что, судя по камуфляжу и наличию спасательного парашюта, с "большой долей вероятности" вертолет принадлежит Минобороны РФ.



Россияне сообщают о двух погибших пилотах.



В то же время стало известно, что "вторым вертолетом" оказался самолет Су-34, который тоже сбили в Брянской области.



Позже стало известно, что всего 13 мая в Брянской области сбили два вертолета и самолет.



