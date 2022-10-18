В Брянске сообщили об обстреле населенного пункта
Во вторник, 18 октября, в Брянске сообщили об обстреле населеного пункта Белая Березка.
Об этом рассказал губернатор области Александр Богомаз.
"Есть попадание снаряда в жилой дом. По предварительной информации, пострадавших нет", — сказал он.
В свою очередь, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле сел Суджанского района.
Обстрел в Брянской области— Activatica (@Activatica) October 18, 2022
В Брянской области при обстреле села Белая Березка загорелся жилой дом.#брянск #россия #обстрел #война #нетвойне #разрушения #жилойдом #сво #спецоперация pic.twitter.com/UeRT0HRq5K