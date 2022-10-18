



В Брянске сообщили об обстреле населенного пункта

Во вторник, 18 октября, в Брянске сообщили об обстреле населеного пункта Белая Березка.

Об этом рассказал губернатор области Александр Богомаз.

"Есть попадание снаряда в жилой дом. По предварительной информации, пострадавших нет", — сказал он.

В свою очередь, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле сел Суджанского района.