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В Брянске сообщили об обстреле населенного пункта
18.10.2022 21:33 Алина Груднева

В Брянске сообщили об обстреле населенного пункта

Во вторник, 18 октября, в Брянске сообщили об обстреле населеного пункта Белая Березка.

 
Об этом рассказал губернатор области Александр Богомаз.
 
"Есть попадание снаряда в жилой дом. По предварительной информации, пострадавших нет", — сказал он.
 
В свою очередь, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле сел Суджанского района.

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