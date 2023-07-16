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В Брянске снова пожар в недостроенном военном госпитале – видео
16.07.2023 20:35 Евгения Маркова

В Брянске снова пожар в недостроенном военном госпитале – видео

В российском городе Брянск 16 июля произошел масштабный пожар в здании недостроенного военного госпиталя ВС РФ. Его территория уже горела месяц назад – 18 июня.

Новые фото и видео пожары начали распространять местные пропагандистские источники в воскресенье вечером. На кадрах видно, что пламя обширно распространилось и над будущим госпиталем стелился густой черный дым. По неподтвержденным данным, были пострадавшие.

Добавим, что в прошлый раз пожар на территории этого объекта вспыхнул днем ​​18 июня 2023 года. Она также вызывала густой и черный дым. Российские СМИ утверждали, что это была диверсия.

 

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