



В Брянске снова пожар в недостроенном военном госпитале – видео

В российском городе Брянск 16 июля произошел масштабный пожар в здании недостроенного военного госпиталя ВС РФ. Его территория уже горела месяц назад – 18 июня.



Новые фото и видео пожары начали распространять местные пропагандистские источники в воскресенье вечером. На кадрах видно, что пламя обширно распространилось и над будущим госпиталем стелился густой черный дым. По неподтвержденным данным, были пострадавшие.



Добавим, что в прошлый раз пожар на территории этого объекта вспыхнул днем ​​18 июня 2023 года. Она также вызывала густой и черный дым. Российские СМИ утверждали, что это была диверсия.



