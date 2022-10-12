



В Брянске предотвратили теракт на транспортном терминале - российские паблики

Теракт на транспортном терминале, который готовил украинец по заданию СБУ, предотвращён в Брянске, пишут российские паблики.=



Сообщается, что задержанный приехал из Киева транзитом через Эстонию. У него изъяли взрывное устройство, изготовленное на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты.



Примечательно, что на видео, котороя "доказывает" задержание и предполагаемую подготовку теракта, захват производят люди в штатском и балаклавах на гражданском автомобиле. А распаковку "опасной бомбы" производит "сапер" без спецснаряжения, обычным ножом и в окружении подозреваемого и всей "группы захвата".



