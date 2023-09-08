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В Брянске БПЛА атаковал завод: Пожар в одном из административных зданий – видео
08.09.2023 08:42 Наталья Богинская

В Брянске БПЛА атаковал завод: Пожар в одном из административных зданий – видео

Украинский беспилотник атаковал промышленный объект в Брянске, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Александр Богомаз.

“В результате произошло возгорание административного здания. Пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты, оперативные и экстренные службы”, – написал губернатор.

Сообщается, что беспилотник атаковал территорию завода микроэлектроники “Кремний ЭЛ”. 

Минобороны РФ утверждает, что над Брянском “были перехвачены два БПЛА самолетного типа, один из них был уничтожен в воздухе”.

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