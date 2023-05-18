



В Брянской области нефтеналивная станция обстреляна из гранатомета

Неизвестные обстреляли нефтеналивную станцию «Русснефти» в Брянской области из гранатомёта. Он был прикреплён к дереву и приведён в действие дистанционно.



По предварительным данным, 17 мая во время обхода территории нефтеналивной станции в посёлке Жеча работники обнаружили в одном из резервуаров с нефтью дыру размером 10*15 сантиметров. Также были найдены повреждения на стоящем рядом столбе.



Позже в 250 метрах от станции был обнаружен РПГ-22, из которого и был произведен выстрел. Гранатомёт был прикреплён к дереву и приведён в действие дистанционно.



В результате диверсии никакой утечки топлива не произошло. Пострадавших также нет.