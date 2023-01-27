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В Бруклине подростки с ножом атаковали евреев
27.01.2023 17:52 Ольга Белозерова

В Бруклине подростки с ножом атаковали евреев

Группа подростков напала на евреев, живущих в районе Краун-Хайтс в Бруклине. В одном из инцидентов подростки угрожали жертвам ножом, сообщает "Аруц Шева".

По данным Crown Heights Shomrim, подростки пытались ограбить евреев.

Первый инцидент произошел во вторник, около 14:10 в районе Empire and Troy Avenue. Потерпевший смог защититься от трех подростков и не пострадал.

Примерно через два часа со службой Crown Heights Shomrim связался еще один еврей, сообщивший о нападении. По его словам, та же группа подростков, вооружившись ножом, пыталась его ограбить. Потерпевшему удалось уйти от нападавших. 

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