



В Бруклине подростки с ножом атаковали евреев

Группа подростков напала на евреев, живущих в районе Краун-Хайтс в Бруклине. В одном из инцидентов подростки угрожали жертвам ножом, сообщает "Аруц Шева".



По данным Crown Heights Shomrim, подростки пытались ограбить евреев.



Первый инцидент произошел во вторник, около 14:10 в районе Empire and Troy Avenue. Потерпевший смог защититься от трех подростков и не пострадал.



Примерно через два часа со службой Crown Heights Shomrim связался еще один еврей, сообщивший о нападении. По его словам, та же группа подростков, вооружившись ножом, пыталась его ограбить. Потерпевшему удалось уйти от нападавших.