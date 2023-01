В Бронксе заметили дельфинов: хороший знак для Нью-Йорка

Департамент парков и отдыха Нью-Йорка опубликовал в Twitter видео, на котором дельфины прыгают в воде в парке Starlight. В ведомстве отметили, что визит дельфинов – хороший знак, указывающий на здоровые водные пути города. Это первый случай, когда этих млекопитающих видели в реке Бронкс с 2017 года.



По мнению работников Департамента, морские млекопитающие заплыли в город в поисках рыбы.



“На этой неделе в реке Бронкс заметили дельфинов! Это значит, что усилия по восстановлению реки как здоровой среды обитания, продолжавшиеся десятилетия, работают”, – говорится в сообщении.



Говард Розенбаум из Общества охраны дикой природы подчеркнул, что дельфины выглядели здоровыми.



“Они не были в тяжелом состоянии, как подумали некоторые”, – сказал ученый.



It’s true—dolphins were spotted in the Bronx River this week! This is great news—it shows that the decades-long effort to restore the river as a healthy habitat is working. We believe these dolphins naturally found their way to the river in search of fish.

(Video: Nick Banco) pic.twitter.com/40ZNgBjJZs