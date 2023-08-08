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В Британском музее совершено нападение на туристов
08.08.2023 13:31 Алина Груднева

В Британском музее совершено нападение на туристов

В центре Лондона совершено нападение с ножом на туристов в Британском музее.

По данным таблоида The Sun, полиция арестовала мужчину недалеко от музея.

По предварительным данным, один человек получил ранения в результате нападения. Туристов и сотрудников музея эвакуировали. Когда возобновится работа учреждения, неизвестно.

"Британский музей только что закрылся по неизвестной причине", - сообщают посетители.

В полиции и лондонской службе скорой помощи ситуацию пока что не комментируют.

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