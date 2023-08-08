



В Британском музее совершено нападение на туристов

В центре Лондона совершено нападение с ножом на туристов в Британском музее.



По данным таблоида The Sun, полиция арестовала мужчину недалеко от музея.



По предварительным данным, один человек получил ранения в результате нападения. Туристов и сотрудников музея эвакуировали. Когда возобновится работа учреждения, неизвестно.



"Британский музей только что закрылся по неизвестной причине", - сообщают посетители.



В полиции и лондонской службе скорой помощи ситуацию пока что не комментируют.