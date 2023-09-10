



В Британии задержаны два китайских шпиона

Лондонская полиция в марте задержала двух мужчин в возрасте 20 и 30 лет за шпионаж в пользу Китая.



По данным издания BBC, 10 сентября было подтверждено, что их задержали в соответствии с законом "О государственной тайне".



Один из задержанных работал исследователем в парламентском отделе, который занимается международными отношениями. Он поддерживал связь с несколькими парламентариями от правящей Консервативной партии, в том числе, с министром по вопросам безопасности Великобритании Томом Тугендхатом и председателем Комитета по иностранным делам Палаты общин Алисией Кернс.



После задержания оба подозреваемых в шпионаже были освобождены под залог до начала октября. Расследование продолжает Антитеррористическое управление Метрополитена.

