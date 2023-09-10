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В Британии задержаны два китайских шпиона
10.09.2023 21:49 Алина Груднева

В Британии задержаны два китайских шпиона

Лондонская полиция в марте задержала двух мужчин в возрасте 20 и 30 лет за шпионаж в пользу Китая.

По данным издания BBC, 10 сентября было подтверждено, что их задержали в соответствии с законом "О государственной тайне".

Один из задержанных работал исследователем в парламентском отделе, который занимается международными отношениями. Он поддерживал связь с несколькими парламентариями от правящей Консервативной партии, в том числе, с министром по вопросам безопасности Великобритании Томом Тугендхатом и председателем Комитета по иностранным делам Палаты общин Алисией Кернс.

После задержания оба подозреваемых в шпионаже были освобождены под залог до начала октября. Расследование продолжает Антитеррористическое управление Метрополитена.
 

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