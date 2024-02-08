



В Британии пропалестинские активисты сорвали презентацию из-за деталей для F-35

Пропалестинские активисты сорвали презентацию BAE Systems в Манчестере, подчеркнув причастность компании к производству деталей для истребителей F-35, используемых в операции ЦАХАЛа в Газе.



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Они скандировали "Мы знаем, кто вы, мы знаем, что вы делаете - мы идем за вами!" и подчеркивали что компания получает прибыль от операций в Газе и способствует ей.

