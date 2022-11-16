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В Британии назвали страны, от которых исходит самая большая угроза
16.11.2022 16:26 Алина Груднева

В Британии назвали страны, от которых исходит самая большая угроза

Великобритания сталкивается с серьезными угрозами безопасности со стороны России, Китая и Ирана.

 
Такое заявление сделал генеральный директор MI5 Кен МакКаллум.
 
По его словам, возрастают предупреждения об агрессии России и напористости Китая. Также он сказал, что растет обеспокоенность из-за Ирана. В 2022 году британские власти обнаружили не менее 10 "потенциальных угроз" похищения или даже убийства британцев или проживающих в Великобритании лиц, которых считают врагами иранского режима.
 
"Иранские спецслужбы готовы к безрассудным действиям против противников как на Западе, так и путем заманивания людей в Иран", - добавил он.

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