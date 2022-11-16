



В Британии назвали страны, от которых исходит самая большая угроза

Великобритания сталкивается с серьезными угрозами безопасности со стороны России, Китая и Ирана.

Такое заявление сделал генеральный директор MI5 Кен МакКаллум.

По его словам, возрастают предупреждения об агрессии России и напористости Китая. Также он сказал, что растет обеспокоенность из-за Ирана. В 2022 году британские власти обнаружили не менее 10 "потенциальных угроз" похищения или даже убийства британцев или проживающих в Великобритании лиц, которых считают врагами иранского режима.

"Иранские спецслужбы готовы к безрассудным действиям против противников как на Западе, так и путем заманивания людей в Иран", - добавил он.