



В Британии экоактивистов задержали за попытку нападения на динозавра

В Ковентри, Англия, задержаны экологически активисты из организации Just Stop Oil, которые напали на экспонат "Динозавр Диппи" на выставке в картинной галерее и музее Герберта, пишет Daily Mail.



21-летний студент Дэниел Кнорр и 67-летняя учительница Виктория Линдселл перелезли через низкий металлический барьер, после чего их повалила за землю охрана. После этого пара была выведена в наручниках сотрудниками полиции Уэст-Мидлендс.



Вероятно, они намеревались разрисовать экспонат динозавра, но им помешали сотрудники музея.



На активистах были одеты белые футболки с надписью "Just Stop Oil". Они присоединились к движению, которое выступает против плана британского правительства на добычу нефти и газа на 46 месторождениях в 2025 году. Участники этого движения протестовали, перекрывая дороги и приклеивая себя к картинам в музеях.



Представитель полиции Уэст-Мидлендс подтвердил, что два человека были арестованы в музее около 10 утра по подозрению в сговоре с целью нанесения преступного ущерба. У активистов с собой были два больших пакета сухой краски. На месте событий все еще находятся сотрудники полиции.



"Динозавр Диппи" является гипсовой копией скелета Диплодока Карнеги, вид ящеров, который жил 155-145 миллионов лет назад.



