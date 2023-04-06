



В бразильском детсаду мужчина зарубил топором четверых детей

По словам официальных лиц, в среду мужчина, вооруженный топором, перелез через стену и проник в детский сад в Бразилии, где он убил четырех детей и ранил не менее пяти других.



Позже подозреваемый обратился в полицию. По сообщению Associated Press, он, похоже, не имел никакой связи с детским садом в Блюменау, городе на юге Бразилии .



Все жертвы в детском саду Cantinho do Bom Pastor были в возрасте от пяти до семи лет.



Детектив, ведущий расследование, Ронни Эстевес, сообщил журналистам, что у полиции пока нет мотива для массового убийства в центре, который предлагает детские сады, дошкольные учреждения и детские сады.



Шокирующее нападение произошло на детской площадке, сообщают местные СМИ.



Мэр Блуменау Марио Хильдебрандт приостановил занятия и объявил месячный траур.



