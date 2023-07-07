



В Бразилии сотрудников радиостанции ограбили в прямом эфире – видео

В Бразилии произошло одно из самых дерзких ограблений и оригинальных ограблений в истории. Злоумышленники осуществили налет в прямом эфире прямо в студии в Сан-Паулу.



Как сообщает издание Globo, пятеро вооруженных грабителей ворвались в студию радиостанции. В этот момент из помещения велась не только радиопередача, но видеотрансляция для Интернета. В качестве гостя выступал популярный местный рэпер Pinha Presidente.



Вооруженные пистолетами люди замаскировались под доставщиков еды. Дверь им открыл один из сотрудников радиостанции. Угрожая оружием, грабители собрали у всех присутствовавших в студии драгоценности, кошельки и смартфоны.



Примечательно, что к моменту ограбления трансляцию смотрели тысячи людей. Некоторые из них немедленно позвонили в полицию, но преступники скрылись до приезда правоохранителей.