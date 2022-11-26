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В Бразилии произошли нападения на школы: трое убитых
26.11.2022 10:22 Ольга Белозерова

В Бразилии произошли нападения на школы: трое убитых

Три человека погибли и по меньшей мере восемь получили ранения в пятницу, когда стрелок открыл огонь по двум школам в бразильском штате Эспириту-Санту.

Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на заявление местной полиции.

Инциденты произошли около 10 часов утра по местному времени в городке Аракрус.

Официальные лица заявили, что неизвестный подросток в военной форме открыл огонь по двум школам, одной частной и одной государственной, после чего скрылся.

Полиция продолжает поиски стрелка. 

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