



В Бразилии поезд столкнулся со школьным автобусом: погибли дети

ДТП произошло в южном бразильском штате Парана в населенном пункте Джандайя-со-Сул, когда автобус вез детей в школу. Об этом сообщает Daily Mail.



В момент столкновения в школьном транспорте находились 25 детей. Двое из них – две девочки 11 и 15 лет, погибли на месте. Пятеро учащихся и один учитель получили травмы.



В результате удара четверо пассажиров вылетели из автобуса. На месте работали следователи, которые выясняли, не двигался ли автобус или поезд с завышенной скоростью.



Гражданская полиция Jandaia so Sul опросила водителя автобуса. Он сообщил, что не заметил поезда.



"Он подтвердил, что не видел приближающегося поезда и даже не слышал ни одного звука, даже после того, как на противоположной стороне улицы остановилась машина", — сказал начальник полиции Карлос Паравиди.

