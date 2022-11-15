



В Бразилии экс-конгрессвумен приговорена за организацию убийства мужа пастора

Бывшая бразильская конгрессвумен и госпел-певица Флорделис душ Сантуш де Соуза приговорена к 50 годам и 28 дням тюремного заключения за организацию убийства ее мужа, пастора Андерсона ду Карму.

По данным The Guardian, мужчина был застрелен в 2019 году в Рио-де-Жанейро.

61-летняя женщина и ее муж считались влиятельной парой среди движения евангельских христиан. У них было 55 детей, большинство из которых усыновлены.

В пастора в 2019 году выстрелили не менее 30 раз. Его жена говорила, что их преследовали вооруженные грабители на мотоциклах. В 2020 году прокуратура обвинила ее в организации убийства, вербовке для участия в преступлении и попытке замаскировать его под вооруженное ограбление, с целью получения контроля над финансами семьи.

Также ее обвинили в попытке отравить своего мужа цианидом не менее шести раз.

Также суд приговорил ее биологическую дочь к 31 году тюремного заключения и ее биологического сына к 33 годам.