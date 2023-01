В Бразилии дубинками избили конного полицейского и его лошадь

Сторонники Болсонару поймали во время штурма Конгресса и Верховного Суда конного полицейского.



По данным The Daily Mail, они избили его и лошадь, на которой он ехал, дубинками.



Соответствующий момент засняли на видео. Полицейский в итоге упал с лошади.



После штурма за протестующими осталось много разрушенной мебели и разбитые окна.

UPDATE : Bolsonaro Rioters Getting Arrested in #Brazil , Lula Signs Decree to Bring Them to Justice. Security clearing area, restoring control: pic.twitter.com/SvgNHEf2ii

The Planalto Palace, considered an architectural jewel by late Oscar Niemeyer and home to .@LulaOficial, is being destroyed by deranged Bolsonaro followers, mockingly known in #Brazil as “Bolsominions” pic.twitter.com/s9HZtnLM6S