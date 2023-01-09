В Бразилии арестованы 1500 демонстрантов
Министр юстиции и безопасности Бразилии Флавио Дино провел брифинг для прессы.
Он заявил о задержании сотен протестующих, сообщает ВВС.
По его словам, с 209 арестами вчера и еще 1200 сегодня, общее количество задержанных приближается к 1500.
Большинство арестов произошло перед штабом армии в Бразилиа, где с декабря разбили лагерь сторонники бывшего президента Жаира Болсонару.
Бразильские военные демонтировали палатки, установленные сторонниками Болсонару в столице страны.