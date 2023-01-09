



В Бразилии арестованы 1500 демонстрантов

Министр юстиции и безопасности Бразилии Флавио Дино провел брифинг для прессы.



Он заявил о задержании сотен протестующих, сообщает ВВС.



По его словам, с 209 арестами вчера и еще 1200 сегодня, общее количество задержанных приближается к 1500.



Большинство арестов произошло перед штабом армии в Бразилиа, где с декабря разбили лагерь сторонники бывшего президента Жаира Болсонару.



Бразильские военные демонтировали палатки, установленные сторонниками Болсонару в столице страны.