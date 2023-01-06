В больнице "Зив" произошли два случая агрессии по отношению к врачам
Вчера и сегодня в больнице "Зив" в Цфате произошли случаи агрессии в отношении медицинского персонала.
Об этом сообщает Ynet.
Вчера молодой человек (26 лет), поступивший в медицинский центр, кричал и угрожал персоналу и даже побежал к одному из врачей с целью напасть на него.
Сегодня же член семьи пациента, поступившего в больницу, прибегнул к жестокому словесному насилию в отношении врача.
В обоих случаях было подано заявление в полицию, а подозреваемые были задержаны.