



В больнице "Зив" произошли два случая агрессии по отношению к врачам

Вчера и сегодня в больнице "Зив" в Цфате произошли случаи агрессии в отношении медицинского персонала.



Об этом сообщает Ynet.



Вчера молодой человек (26 лет), поступивший в медицинский центр, кричал и угрожал персоналу и даже побежал к одному из врачей с целью напасть на него.



Сегодня же член семьи пациента, поступившего в больницу, прибегнул к жестокому словесному насилию в отношении врача.



В обоих случаях было подано заявление в полицию, а подозреваемые были задержаны.