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В больнице "Зив" произошли два случая агрессии по отношению к врачам
06.01.2023 17:56 Ольга Белозерова

В больнице "Зив" произошли два случая агрессии по отношению к врачам

Вчера и сегодня в больнице "Зив" в Цфате произошли случаи агрессии в отношении медицинского персонала.

Об этом сообщает Ynet.

Вчера молодой человек (26 лет), поступивший в медицинский центр, кричал и угрожал персоналу и даже побежал к одному из врачей с целью напасть на него.

Сегодня же член семьи пациента, поступившего в больницу, прибегнул к жестокому словесному насилию в отношении врача.

В обоих случаях было подано заявление в полицию, а подозреваемые были задержаны. 

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