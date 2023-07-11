В Бней-Браке сторонники реформы заблокировали грузовики Coca-Cola
В Бней-Браке сторонники правовой реформы заблокировали грузовики Coca-Cola возле завода.
Это произошло после того, как гендиректор компании в Израиле Нир Левингер публично поддержал акции протеста.
Жителей города разозлил его пост в Instagram. Он, в частности, опубликовал фото футболки с надписью "Демократия или восстание".
В сети распространили видео, на котором запечатлен момент того, как сторонники реформы преграждают путь грузовику. В дело вмешались полицейские, которые попытались оттащить протестующих от машины.
תופס תאוצה הימין מתחיל לחסום את אלה שחוזרים מהחסימות או מעורבים וחוסמים אותם גם….— אסי (@sy3760086056484) July 11, 2023
לאחר שהתפרסם כי מנכ"ל קוקה קולה תומך במאבק השמאל, מספר מפגינים מנסים לחסום את היציאה של משאיות משערי המפעל.
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