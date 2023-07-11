



В Бней-Браке сторонники реформы заблокировали грузовики Coca-Cola

В Бней-Браке сторонники правовой реформы заблокировали грузовики Coca-Cola возле завода.



Это произошло после того, как гендиректор компании в Израиле Нир Левингер публично поддержал акции протеста.



Жителей города разозлил его пост в Instagram. Он, в частности, опубликовал фото футболки с надписью "Демократия или восстание".



В сети распространили видео, на котором запечатлен момент того, как сторонники реформы преграждают путь грузовику. В дело вмешались полицейские, которые попытались оттащить протестующих от машины.