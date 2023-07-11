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В Бней-Браке сторонники реформы заблокировали грузовики Coca-Cola
11.07.2023 20:30 Алина Груднева

В Бней-Браке сторонники реформы заблокировали грузовики Coca-Cola

В Бней-Браке сторонники правовой реформы заблокировали грузовики Coca-Cola возле завода.

Это произошло после того, как гендиректор компании в Израиле Нир Левингер публично поддержал акции протеста.

Жителей города разозлил его пост в Instagram. Он, в частности, опубликовал фото футболки с надписью "Демократия или восстание".

В сети распространили видео, на котором запечатлен момент того, как сторонники реформы преграждают путь грузовику. В дело вмешались полицейские, которые попытались оттащить протестующих от машины.

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